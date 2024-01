Grażyna Kulczyk wyróżniona w Davos prestiżową nagrodą

- Wszystko, co robię - od stworzenia Starego Browaru, przez kolekcję czy aktywność w radach światowych muzeów i fundacji, po Muzeum Susch - pozwalało mi zawsze wpływać na rzeczywistość, kształtować ją poprzez kulturę. Bardzo wierzę w taką siłę sztuki. Dziś jestem pewna, że tej siły trzeba użyć, by z jednej strony zasiać ferment i wykreować impuls energii do innych kolekcji, a z drugiej - wspierać rolę kobiet we współczesnym świecie, renegocjować ich rolę w historii sztuki i nauki – powtarza konsekwentnie Grażyna Kulczyk, mówiąc o swojej misji.