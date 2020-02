Granice zła

Sarah D’Villez jako nastolatka została uprowadzona, lecz udało się jej uciec od porywacza, który więził ją przez jedenaście dni. Wokół zdarzenia zrobiło się głośno, twarz Sarah pojawiała się w telewizji i na pierwszych stronach gazet. Dziś, po siedemnastu latach, nadchodzi wiadomość o zwolnieniu z więzienia sprawcy porwania. W obawie, by znów nie znaleźć się w centrum zainteresowania mediów, Sarah, nie informując o tym nikogo, postanawia wyjechać z Londynu i zaszyć się w małej wiosce w odległym zakątku Walii, zmieniając nazwisko i wygląd. Stara się odzyskać poczucie bezpieczeństwa w swojej idyllicznej kryjówce, nawiązując znajomości z sympatycznymi Walijczykami, wkrótce jednak zdaje sobie sprawę, że ktoś ją obserwuje, ktoś, kto najwyraźniej wie o niej bardzo dużo.

Ponownie przykłada lornetkę do oczu, kieruje ją w stronę spacerującej po wzgórzu dziewczyny i czuje, jak czerwone znamię na policzku pali go z podniecenia. Przeszywa go dreszcz zachwytu. W swojej kryjówce jest na tyle bezpieczny, że może bez pośpiechu chłonąć jej widok… I zastanawia się, nie po raz pierwszy od kilku dni, co może zrobić, żeby się do niej zbliżyć.

Znakomicie kreśli obraz tajemniczego piękna wsi i grozy, która czai się za żywopłotami… Zgrabnie napisana, klimatyczna, pełna zaskakujących zwrotów akcji powieść, której atmosfera paranoicznego lęku przywodzi na myśl prozę Daphne du Maurier i nadaje nowy wymiar gatunkowi domestic noir.

„Daily Mail”

Mrożący krew w żyłach thriller… i doskonale napisana książka.

„Sun”

Przepyszna, nastrojowa opowieść kryminalna osadzona w wiejskiej scenerii, ze smakowitą woltą na koniec. Były chwile, które przyprawiały mnie o dreszcze.

Alex Marwood

Wywołuje ciarki na plecach.

„Heat”

Trzymający w napięciu thriller, który odsłania podskórną, mroczną stronę wsi; ukazuje sekrety, kłamstwa i zimne okrucieństwo, kryjące się pod maską idyllicznego życia małej wiejskiej społeczności. Przenikliwa charakterystyka postaci, świetnie skonstruowana intryga i sugestywna proza każą przypuszczać, że Rebecca Griffiths to przyszła gwiazda gatunku domestic noir.

Eva Dolan, autorka serii „Zigic i Ferreira”

Rebecca Griffiths wychowała się w środkowej Walii, studiowała literaturę angielską. Po udanej karierze w biznesie w Londynie, Dublinie i Szkocji wróciła na walijską wieś, gdzie mieszka z mężem, psem i dwiema owcami.