Gotycki thriller oparty na klasycznej historii – "Pokój na piętrze" niezwykle wciągająca powieść Rachel Hawkins

Kiedy poznaje Eddiego Rochestera od razu wie, że to jej przepustka do lepszego życia. Na drodze do szczęścia staje legenda jego zaginionej żony, uznanej za zmarłą w wyniku wypadku na łodzi, na której była ze swoją przyjaciółką. Nikt nie wie co tam się wydarzyło, ciała nie zostały odnalezione, wszelkie przesłanki wskazują na to, że obie kobiety utonęły, ale czy na pewno? Relacja Eddiego i Jane rozwija się w niesamowitym tempie, dziewczyna szybko zostaje mieszkanką ekskluzywnego osiedla. Wydaje się, że wygrała los na loterii. Jednak życie na osiedlu Thornfield to podejrzana plątanina tajemnic i plotek, które są tam największą walutą i tylko wykorzystane w odpowiedni sposób mogą doprowadzić do odkrycia prawdziwych wydarzeń. "Kiedy mówię, że nie byłam w stanie odłożyć Pokoju na piętrze Rachel Hawkins, mam na myśli, że czytałam ją w czasie przerwy na lunch, podczas pracy i nocą, gdy powinnam spać. Naprawdę jest aż tak dobra." – ocenił książkę portal Pop Sugar.