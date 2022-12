"Gorączka 2" – pełna dramatyzmu, wciągająca, poruszająca i tragiczna zarazem powieść – majstersztyk literatury kryminalnej, w którym spotkamy się z wyrazistymi postaciami kultowego filmu

O książce:

Michael Mann, czterokrotnie nominowany do Oscara scenarzysta i reżyser takich filmów, jak Gorączka czy Miami Vice, połączył siły z autorką Meg Gardiner, laureatką nagrody im. Edgara Allana Poego, i napisał swoją pierwszą powieść kryminalną – wybuchowy powrót do świata i bohaterów swojego klasycznego obrazu Gorączka. To zupełnie nowa historia ukazująca wydarzenia poprzedzające te przedstawione w jego kultowym filmie, jak też ich następstwa.