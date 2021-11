Głośna książka dla dzieci zmienia tytuł. "Z szacunku do osób transpłciowych"

"Gdy ludzie patrzą na George’a widzą chłopca. Ale George wie, że jest dziewczynką. Boi się, że już zawsze będzie musiała trzymać to w tajemnicy. Gdy jej nauczycielka ogłasza, że wkrótce rozpoczną się próby do przedstawienia 'Pajęczyna Charlotty', George marzy o tym, by zagrać główną bohaterkę. Ale nauczycielka nie zgadza się, by wzięła udział w przesłuchaniu do tej roli bo… jest chłopcem. Wraz z najlepszą przyjaciółką, Kelly, George obmyśla plan. Nie tylko chce zagrać Charlottę. Pragnie również, by wszyscy raz na zawsze dowiedzieli się, kim tak naprawdę jest" – czytamy w opisie polskiego wydania.