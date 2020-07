Gdy odwet staje się grą na śmierć i życie

Odwet to połączenie Pretty Little Liars z Całkiem zabawną historią. Serial na podstawie książki dostępny jest na platformie Netflix.

Bree, Olivia, Kitty i Magot nie mają ze sobą nic wspólnego – a przynajmniej tak właśnie mają myśleć uczniowie i pracownicy ich elitarnego liceum. Dziewczyny mają różne życiowe cele, innych przyjaciół i diametralnie odmienne style życia. Łączy je jedno: wszystkie należą do Nie Wkurzaj Się, tajnego stowarzyszenia, które anonimowo bierze odwet na szkolnych prześladowcach, złośliwych koleżankach i wrednych nauczycielach.

Kiedy ostatni cel ich zemsty zostaje znaleziony martwy z zakrwawioną kartką z napisem „NWS” w dłoniach, do dziewczyn dociera, że wcale nie są tak anonimowe, jak im się wydawało. I że teraz ktoś chce wziąć odwet na nich… Pojawiają się kolejne wskazujące na NWS poszlaki, policja zawęża krąg podejrzanych… i dziewczyny mają naprawdę wiele do stracenia.

Odwet gwarantuje czytelnikowi mocne wrażenia z dozą czarnego humoru w iście filmowej oprawie. Książka Gretchen McNeil to dobrze skonstruowany thriller z wciągającą fabułą i galopującą akcją.

To pierwszy tom dylogii „Nie Wkurzaj Się”. Drugi, zatytułowany Zemsta, ukaże się już jesienią 2020 r.

Opowieść o zemście, morderstwie, chaosie i charakterystyczny dla Gretchen McNeil cierpki humor? Poproszę! Gretchen udowadnia, że odwet to danie, które najlepiej smakuje na zimno. I martwo. Czytelnicy zostaną błyskawicznie wessani do tego niebezpiecznego, intrygującego świata, a po skończeniu lektury będą czekać niecierpliwie na ciąg dalszy. Jessica Brody, autorka bestsellera 52 powody, dla których nienawidzę mojego ojca

Odwet to thriller, przy którym niecierpliwie przewraca się kartki i obgryza z nerwów paznokcie – pełen świetnie zarysowanych, intrygujących postaci na tle bezwzględnego świata współczesnego liceum. Czekam na drugą część! Katie Alender, autorka serii Złe dziewczyny nie umierają

Odwet po mistrzowsku łączy napięcie i czarny humor, po raz kolejny udowadniając, że Gretchen McNeil to królowa thrillerów dla młodego czytelnika.

Heather Socks i Jessica Morgan, założycielki Go Fug Yourself