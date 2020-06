"Gdy byłem kimś innym": kiedy umysł odrzuca to, czego doświadczamy

Pasjonujące śledztwo i jednocześnie zapis duchowego zdrowienia - kolejna książka, rodzaj osobistego świadectwa Stéphane’a Allixa, trafiła do sprzedaży nakładem wydawnictwa Co-libris.

"Gdy byłem kimś innym" - książka Stéphane’a Allixa właśnie została wprowadzona na polski rynek przez wydawnictwo Co-libris. Jest to osobisty zapis poszukiwania drogi do zrozumienia samego siebie, do świadomego i pełnego życia poprzez duchowe zdrowienie.

Aby zrobić bilans swego życia, Stéphane Allix, francuski dziennikarz śledczy, udaje się do amazońskiej dżungli na medytacyjne odosobnienie. W czasie jednej z medytacji ma wizję, niczym sen na jawie: widzi żołnierza II wojny światowej, esesmana, który umiera, trafiony w gardło odłamkiem pocisku. Jednocześnie w jego umyśle pojawiają się inne obrazy i informacje: imię, nazwisko, stopień wojskowy. Doświadczenie to bardzo go porusza, czuje bowiem dziwne pokrewieństwo z tym żołnierzem. Więcej: czuje, jakby sam był tym żołnierzem. Gdy po powrocie do kraju, odkrywa, że ten człowiek rzeczywiście istniał, rozpoczyna swe prywatne, emocjonujące śledztwo.

Na łamach książki autor zastanawia się co zrobić w sytuacji, gdy sami doświadczamy mocno czegoś, co odrzuca nasz logiczny umysł, a jednocześnie w głębi duszy czujemy, że to jest prawdziwe. Stawia pytania: Co jest prawdą, co iluzją? Jak odkryć sens tego, co nam się przydarza?

Materiały prasowe "Gdy byłem kimś innym" okładka