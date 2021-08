To już pewne. Gabriel Seweryn zapowiada pikantne szczegóły

"Ona pochodziła z bogatego głogowskiego domu i nie była przyzwyczajona do porażek, a mojego kosza potraktowała niezwykle osobiście. Do tego stopnia, że gdy niedawno odezwałem się do niej po latach, stwierdziła, że nie jestem dla niej odpowiednim znajomym! Ona mieszka dziś w Warszawie i jest panią na tzw. stanowisku" - opowiada plotkarskiemu portalowi o pierwszej wielkiej burzy w swoim życiu.