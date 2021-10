Jamie Lynn Spears kiedyś była wpatrzona w siostrę. Teraz poczuła gniew fanów

Na początku 2022 r. ma się ukazać książka "Things I Should Have Said" (ang. "Rzeczy, które powinnam powiedzieć") autorstwa Jamie Lynn Spears. 30-latka napisała ją jako "portret żony, mamy, siostry, córki, aktorki i piosenkarki". Książka kontrowersyjnej gwiazdy, która potencjalnie może odkryć mroczne sekrety rodziny Spearsów, z pewnością sprzeda się w ogromnym nakładzie i przyniesie jej krocie. Wolą autorki było to, by część tych środków trafiło do organizacji This Is My Brave, która jednak odrzuciła hojną propozycję.