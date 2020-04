Fundacja Hospicyjna: "Potrzeba 20 tys. rękawiczek, 10 tys. maseczek, 5 tys. fartuchów"

tutaj przytoczyć takie liczby lekarze i pielęgniarki hospicjum Dutkiewicza opiekunki też potrzebuję pilnie 20 000 rękawiczek 10000 maseczek fartuchów flizelinowych to pokazuje skalę też tego co jest potrzebne często my sami indywidualna sobie mają problem z pozyskaniem w jednej maseczki pary rękawiczek bo w tej chwili w aptekach nie sprzedaje się Pudełek z rękawiczkami tylko rękawiczki na sztuki i nagle okazuje się że jednak odpisują potrzebuje takich ogromnych ilości w dodatku zdrożały bo to też trzeba powiedzieć tak to bywało i też trzeba pamiętać też że nasze hospicjum jest duża hospicjum jest największa na Pomorzu może na nas słychać że tak Ciągle szukamy czegoś zyskujemy ale są trzy hospicja ale tam Pracuję ponad 120 osób pracowników medycznych mamy 90 pacjentów w opiece domowej 30 pacjentów w opiece stacjonarne i 40 małych pacjentów w opiece domowej dzieci Tak więc to to generuje tak liczne potrzeby Dlatego to takie trochę w tym procesie w którym się specjalizuje IV na co dzień działam że jak tracimy kogoś bliskiego to czas to nie możemy zająć się swoimi emocjami swoim smutkiem boki ta rzeczywistość zewnętrzna nie się w jakiś sposób nie jest dla mnie zacznie dla nas być w miarę bezpieczne muszę tutaj o tych mamach które wchodzą w proces o tych kobietach które wchodzą w proces żałoba mają dzieci stracił męża że one często zaczynają ten swój proces żałoby i mówię i myślenie o emocjach zajmowanie się z tobą szukanie i innych rozwiązań i patrzenia są żałobę dopiero wtedy że mają być i przeżyć następnego następnego miesiąca kiedy są w stanie zabezpieczyć materialnie swoje dzieci jak się dzieje w kryzysie w takim czasie związany z utratą gdzie mają podobnie że potrzeb emocjonalnych I w zespołach i szyb pacjentów wśród rodzin jest bardzo dużo ale bo to się nie zajmiemy tym podstawowymi rzeczami w wystarczający sposób to też nie możemy do końca tak w dobry sposób zająć czy pozwolić sobie na za tymi swoimi emocjami i No odpowiadają za ten czas dzisiejszy wzmocni liśmy zespół psychologów rozumieją pacjenci mają więcej potrzeb psychicznych psychologicznych do do spełnienia zespół też wcześniej również zaspokajanie potrzeb psychicznych po trzy wysokości teraz jest tego znacznie więcej ale dużo łatwiej się to robi kiedy mamy komfort pracy