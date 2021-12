Frytka z "Big Brothera" skończyła 44 lata. "Rozkwitasz"

Dziś Frytka jest zupełnie inną osobą. Nawróciła się i głośno mówi o swojej wierze w Boga. - W moim życiu nie było żadnej stabilizacji, dlatego postanowiłam znaleźć coś realnego, stabilnego, prawdziwego – żywego Boga. I znalazłam go. On przyszedł do mojego serca i został w nim. Jest w nim i będzie.