Fragment książki Iwony Kienzler "Harry. Książę niepokorny", Wydawnictwo Bellona

Królowa przywiązywała wielką wagę do świąt Bożego Narodzenia i bardzo jej zależało, aby członkowie rodziny królewskiej spędzali je razem. Święta w Sandringham przebiegały zawsze zgodnie z utrwalonym przez lata porządkiem: w Wigilię wszyscy zbierali się w urządzonej stylowo White Drawing Room. Na środku pomieszczenia ustawiano świerk pochodzący z lasów otaczających posiadłość, udekorowany szklanymi bombkami i zabawkami pamiętającymi jeszcze czasy królowej Wiktorii. Kiedy rodzina królewska zjeżdżała do Sandringham, choinka była już ubrana, ale kilka ozdób zawsze czekało na monarchinię, która lubiła sama wieszać je na drzewku. Wprawdzie na Wyspach, inaczej niż w Polsce, prezenty otwiera się rano w pierwszy dzień świąt, ale rodzina królewska robi to właśnie w Wigilię. Paczki z podarkami nie leżą jednak pod choinką, lecz na stolikach, a każdy z obecnych ma swój stolik z prezentami. Kiedy żył książę Filip, to właśnie on dawał sygnał do ich otwarcia. A potem wszyscy udają się do swoich pokojów, by przygotować się do uroczystej kolacji, podczas której obowiązują stroje wieczorowe. Na kolacji są podawane krewetki z Norfolk oraz jagnięcina i dziczyzna ustrzelona podczas polowania. Na deser serwowany jest tradycyjny pudding z owocami pochodzącymi z ogrodów rezydencji. Nikomu z członków rodziny królewskiej nie przyszłoby do głowy, by spóźnić się na tę uroczystą kolację, bo nawet najmniejsze spóźnienie uważane było za rażący nietakt.