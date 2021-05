Finał konkursu Najlepszy Młody Mówca - start: 30.05.21

W eliminacjach konkursu wzięło udział 240 licealistów z całej Polski. Do finału dotarło tylko 10 osób – 5 dziewczyn i 5 chłopaków. A więc to bez wątpienia czołówka mówców swego pokolenia. Będzie ich oceniać jury złożone ze specjalistów od wystąpień publicznych oraz dziennikarzy. Jurorzy zwrócą uwagę na warsztat retoryczny, gestykulację, ale także poprawność językową i treść wystąpienia. Decydującą rozgrywkę poprzedzą warsztaty, które mają przygotować młodych mówców do jak najlepszych występów.