Przeżył ogromną tragedię. Napisał o tym książkę i... nigdy jej nie przeczytał

W ostatniej dla nich odsłonie celebrity talent show para wykonała jive'a do "I'm still standing" Eltona Johna. Prowadząca Paulina Sykut-Jeżyna przypomniała, że ojciec gwiazdora telewizji, Zygmunt Chajzer, przed laty również odpadł z programu po zaprezentowaniu tego typu tańca. Filip odniósł się do "klątwy Chajzera" na swoim Instagramie, gdzie przyznał, że czuje się zawiedziony, "ale to też jest spoko". Na nudę nie może jednak narzekać: dopiero co z powodzeniem otworzył budkę z kebabem, a już chwali się w sieci... nową książką.