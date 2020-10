Nie płacze po Baronie. Blanka Lipińska opala się pod palmami

Relacja Blanki Lipińskiej i Aleksandra Barona to już przeszłość. Para rozstała się po 8 miesiącach związku. Zaskakującą informację najbardziej poczytna polska pisarka potwierdziła w rozmowie z "Galą". - To dla mnie bardzo trudny czas, który na moje szczęście spędzam z bliskimi osobami w pięknym miejscu. Wielka prośba do mediów i fanów, nie róbcie z tego sensacji, dostatecznie dużo jest we mnie bólu, który staram się ukryć - mówi autorka "365 dni".