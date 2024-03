Fani fantastyki nie mogą się oderwać. Zanim sięgniesz po serial, posłuchaj "Problemu trzech ciał"

Nowy serial Netfliksa "Problem trzech ciał" opiera się na chińskim fenomenie wydawniczym spod ręki Cixina Liu. Ponieważ adaptacja znacznie różni się od oryginału, warto sięgnąć też po książkę. To lektura wymagająca, zabierająca was do zupełnie innego wymiaru, ale i niezwykle satysfakcjonująca.