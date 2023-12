Ewa Wanat walczyła z rakiem przez pół roku. "Uparła się żyć"

"Była tą osobą, która mówi to, co inni myślą, ale nie powiedzą. Popadała przez to w kłopoty, ale, niezmiennie harda, nie żałowała. [...] Kiedy bliżsi i dalsi znajomi zebrali dla niej pieniądze na leczenie, poruszona kręciła głową: 'Za co ludzie mnie lubią, kiedy ja taka wredna jestem?'" - opisywała dziennikarka "Polityki".