Skomentowała nagranie Kate. "Nie jest mi bliska ani ważna"

"Kobieta poszła do szpitala, a świat czekał, że jak papież stanie w oknie szpitalnym i z boleściwym uśmiechem pomacha bladą dłonią do ludu. Cóż, maskarada królewska jest ważna dla niektórych, ale świat dawno opuścił zakurzone pałace. A jednak wysyp wyssanych z palca hipotez był przerażający, czyli się 'klikało'. Mamy więc nadal potrzebę zaglądać księżnej pod spódnicę i liczyć zmarszczki na koronowanej głowie. Tak, była także teoria liftingu, oczywiście nieudanego… Standard" – skomentowała ostatnie medialne plotki związane z księżną. Jedną z popularnych i jednocześnie absurdalnych hipotez była ta dotycząca operacji plastycznej Kate, po której dochodzi ona do siebie.