Emerytowana polska policjantka rozwiązuje zagadkę tajemniczych morderstw na Florydzie.

Tak więc zawsze marzyłam o pisaniu. Bałam się jednak zmierzyć z tym marzeniem. Bo to również bywa przerażające – po pierwsze, czy w ogóle się uda, po drugie, czy nawet spełnione marzenie będzie "smakowało" tak, jak się myślało! Początkowo pisałam w tajemnicy nawet przed moim mężem. Mówiłam, że przygotowuję się do zajęć ze studentami (wtedy prowadziłam zajęcia ze studentami wydziału psychologii). No i w końcu się udało. Dostałam od mojego wydawcy maila – musiała go czytać cała rodzina, bo nie mogłam uwierzyć, że faktycznie jestem zaproszona na spotkanie. Jednak właśnie tak było. To była olbrzymia radość. Potem kolejna, kiedy dostałam już gotową książkę. Tak naprawdę przy każdej powieści czuję taką samą radość, mimo że napisałam ich już tak dużo. To nadal jest dla mnie najpiękniejsze spełnienie marzeń. I jestem niesamowicie wdzięczna, że właśnie tym mogę się zajmować.