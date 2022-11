Emanuelle Seigner znowu broni Polańskiego. "Roman gwałcicielem? Niemożliwe!"

"Une vie incendiée" - tak brzmi tytuł wydanej w październiku 2022 r. książki Emanuelle Seigner. To emocjonalne wyznania żony Romana Polańskiego, w głównej mierze dotyczące wydarzeń ze Szwajcarii, z lat 2009-2010. Wtedy to reżyser został aresztowany na lotnisku, groziła mu ekstradycja do USA, gdzie od 1978 r. jest ścigany za odbycie stosunku seksualnego z 13-letnią Samanthą Gailey.