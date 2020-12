Elena Ferrante: wszyscy chcą wiedzieć, kim jest tajemnicza pisarka

Cykl neapolitański ukazywał się od 2012 do 2015 r. To dzięki niemu nazwisko Eleny Ferrante stało się rozpoznawalne na całym świecie. W 2016 r. magazyn "Time" umieścił pisarkę wśród 100 najbardziej wpływowych ludzi na świcie. Rok temu brytyjski "The Guardian" przyznał " Genialnej przyjaciółce " 11. miejsce w rankingu najlepszych powieści napisanych po 2000 r. Dziś czytelnicy mogą śledzić i porównywać książki z adaptacją serialową dostępną na HBO.

"Genialna przyjaciółka" to historia nietypowej, trwającej 60 lat znajomości między dwiema kobietami pochodzącymi z Neapolu i ich dążeniu do wyrwania się z rzeczywistości zdominowanej przez biedę i przemoc. Na przestrzeni lat poznajemy skomplikowaną relację Elleny i jej najbliższej przyjaciółki Lily, która zarazem jest jej największym wrogiem.

Dziennikarskie śledztwo

Czy autor bądź autorka mają prawo do bycia anonimowym? Publiczną debatę rozpętał włoski dziennikarz Claudio Gatti, który uznał, że to Ferrante powinna się ujawnić, bo jest winna to społeczeństwu. Wywołało to oburzenie dziennikarki "The Guardian", która zarzuciła Gattiemu typowo męskie, protekcjonalne traktowanie kobiet. Bo dlaczego w ogóle ktokolwiek ma się tłumaczyć ze swojego sukcesu?