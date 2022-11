Ekspert: Kaczyński pomstuje na lewicę, a sam mówi Marksem

Jak widać to autorytarny polityk decyduje, co w danym narodzie jest zdrowe i czyste, a co brudne i to on wzywa do oddzielenia ziarna od plew. Ale za tym się kryją groźne rzeczy. Nie jest jasne, jak Kaczyński zamierza odcedzić tych złych od dobrych, ale z historii wiemy, że podobne zapowiedzi masowych czystek w państwie nie raz miały bardzo realne i dramatyczne konsekwencje. Mówiąc wprost – z takich politycznych fantazji rodziły się obozy koncentracyjne.