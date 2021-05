Górniak nie ma matury. "Ten kawałek papierka nie jest do niczego potrzebny"

Matury nie ma także Edyta Górniak, której syn Allan jest tegorocznym maturzystą. W rozmowie z "Faktem" gwiazda stwierdziła, że dla niej "ten kawałek papierka nie jest do niczego potrzebny". Nie naciskała więc na syna, by podchodził do egzaminu. Syn wokalistki jednak sam zdecydował, że chce zdawać maturę. Jego matka nie miała do tego głowy. - Nie przystąpiłam do matury. W roku, kiedy miałam przystąpić do matury, pracowałam już w Nowym Jorku na Broadwayu i po prostu ominął mnie ten czas - wspominała.