"Arabowie tak nie robią". Ekspert punktuje błędy w filmie Dody

Krysiak sprzedał prawa do ekranizacji Dodzie i jej ówczesnemu mężowi, Emilowi Stępniowi, którzy wyprodukowali swoją wersję "Dziewczyn z Dubaju". Autor reportażu od dawna podkreślał, że wbrew ustaleniom nie miał wpływu na kształt scenariusza itp., co doprowadziło do konfliktów prawnych. Filmowe "Dziewczyny z Dubaju" nie są więc do końca tym, co odkrył i opisał Krysiak w swojej książce.