Dziewczyna, która szuka stabilizacji i miłości, mężczyzna, który wydaje się idealny, oraz zmarła żona, która nie daje o sobie zapomnieć…

– Myślałeś kiedyś, żeby stąd wyjechać? – pytam i oglą­dam się na niego przez ramię. – To znaczy pamiętam, co mówiłeś, że Bea chciała, aby jej firma miała bazę w Alaba­mie. Ale mógłbyś ją sprzedać, nie? – Milknę i przez chwilę boję się, że posunęłam się za daleko. – Mam na myśli to, że żadne z nas stąd nie pochodzi. Moglibyśmy zacząć od nowa. Zupełnie gdzie indziej.