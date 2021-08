Druga twarz René z "‘Allo! ‘Allo!" – historia nie tak wesołego życia Gordena Kaye’a

Swoimi występami teatralnymi Kayen zwrócił uwagę twórców opery mydlanej "Coronation Street", do której został zaproszony na roczną współpracę. Od tego momentu zaczął regularnie pojawiać się w serialach telewizyjnych grając epizodyczne lub drugoplanowe role. Wystąpił w takich produkcjach jak "Mansfield Park", "Are You Being Served?" czy "Podróż pani Noah". Jednak jego przełomowa rola, z której pamiętamy go po dziś, miała dopiero nadejść.