Doggerland. Wyspy, które nie istnieją. Skandynawski hit w Polsce

Najlepszy szwedzki kryminał ostatnich lat. Absolutne objawienie, debiut, który w Skandynawii, słynącej z wybitnych kryminałów, zdołał zachwycić krytykę i czytelników. Premiera I części świetnie zapowiadającej się serii kryminalnej "Doggerland” już 11 marca.

"Doggerland" do kryminał, który podbił Skandynawię

"Doggerland. Podstęp” to ulokowana na archipelagu nieistniejących wysp opowieść o odciętej od świata społeczności, w której dochodzi do brutalnego morderstwa. Niedługo po premierze prawa do wydania książki zostały sprzedane do blisko 20 krajów. Autorce – Marii Adolfsson wieści się już międzynarodową karierę na miarę największych nazwisk nordyckiego kryminału. Premiera I części świetnie zapowiadającej się serii kryminalnej już 11 marca.

Nie ma go na żadnej mapie. Doggerland to fikcyjny archipelag rozciągający się na Morzu Północnym gdzieś między Wielką Brytanią a Skandynawią. Na jednej z wysp – Heimö rozpoczyna się właśnie poranek po wielkim święcie. Zawieszona nad wyspą wieczna mgła, która w chłodne dni sączy się przez szpary w drzwiach i oknach, zdaje się przykrywać coś więcej niż tylko dachy domów. Mieszkańcy powoli budzą się z alkoholowego letargu. Gdzieś w głębi wyspy znaleziona zostaje martwa kobieta.

Wieść o brutalnym morderstwie wstrząsa lokalną społecznością. Główna bohaterka książki – detektyw Karen metodycznie krok po kroku posuwa się w swoim śledztwie, ale to oznacza wyciągnięcie na światło dzienne sekretów od lat skrupulatnie skrywanych przez mieszkańców wyspy. To, czego udaje się jej dowiedzieć, prowadzi aż do lat 70-tych, kiedy powstała tam tajemnicza komuna. Czy klucz do rozwiązania zagadki może tkwić w przeszłości i plotkach krążących w lokalnym pubie?

Kiedy uda się już czytelnikowi dotrzeć na stworzony przez Marię Adolfsson Doggerland nie będzie łatwo go opuścić. Niezwykła atmosfera wysp każe do siebie wracać i nie chce odejść nawet po zakończeniu lektury. Niedługo po premierze prawa do wydania książki zostały sprzedane do blisko 20 krajów. Autorce – Marii Adolfsson wieści się już międzynarodową karierę na miarę największych nazwisk skandynawskiego kryminału.

Maria Adolfsson urodziła się w 1963 r. i wychowała na szwedzkim archipelagu. Obecnie mieszka w Sztokholmie, gdzie jest dyrektorem ds. komunikacji. Boi się samolotów i tuneli, przez co nie podróżuje, ale w swojej głowie odwiedziła już wiele miejsc, a także stworzyła kilka nowych. Obecnie pracuje nad tomem drugim "Doggerland: After the Storm".