Do odważnych świat należy, ale czy każdą granicę warto przekraczać?

O autorce:

KIRSTIN CHEN to nagradzana autorka dwóch bestsellerowych książek. Jej powieść "Bury What We Cannot Take" została uznana za najlepszą książkę roku przez internetowe magazyny i portale literackie "Entropy", "Popsugar" i "BookBub", a także za najlepszą lekturę sezonu przez "Electric Literature", "The Millions", "The Rumpus", "Harper’s Bazaar" oraz "InStyle". Znalazła się także na liście kandydatów do Singapurskiej Nagrody Literackiej. Debiutancka powieść Chen "Sos sojowy dla początkujących" okazała się najlepiej sprzedającą się pozycją na Amazonie. Przez czasopismo "O, The Oprah Magazine" została także okrzyknięta "książką, po którą koniecznie trzeba sięgnąć", a magazyn "Glamour" ogłosił ją topowym wyborem klubu książkowego.