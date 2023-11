"Diana. Moja historia". Autor książki sam był w szoku: "Co ja właśnie usłyszałem?!"

Tak powstawała książka, która w czerwcu w 1992 roku, gdy trafiła do księgarń, wstrząsnęła opinią publiczną i samym Pałacem. To także ta publikacja przyczyniła się do nazwania tego roku przez Elżbietę II annus horribilis - okropnym rokiem. Tak monarchini nazwała 12 miesięcy, w których zawarło się kilka wydarzeń: publikacja zdjęć księżnej Yorku z jej kochankiem, co doprowadziło do jej separacji z księciem Andrzejem, rozwód księżniczki Anny, kolejne publikacje o Fergie, tym razem ze zdjęciami księżnej topless, publikacja zapisu rozmowy Diany z jej kochankiem, pojawienie się głośnej książki Mortona, aż wreszcie pożaru na Windsorze. Cały ten rok zakończyło ogłoszenie separacji następcy tronu księcia Karola z księżną Dianą.