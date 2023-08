Depp kontra Heard. "Ten proces oglądało się jak spektakl"

Jest coś, czego absolutnie nie umiem pojąć. Nie znam odpowiedzi na pytanie, dlaczego Amber Heard zgodziła się na przyjazd do Wielkiej Brytanii i złożenie zeznań potwierdzających oskarżenia wydrukowane w "The Sun". Być może redakcja próbowała wywrzeć na nią presję, ale prawda jest taka, że aktorka wcale nie musiała decydować się na ten krok, który w efekcie kosztował ją bardzo wiele. Mogła zostać w Ameryce, mogła odmówić zeznań, mogła wyręczyć się prawnikami. A mimo to przyjechała i przez wiele dni odpowiadała publicznie na wiele niewygodnych pytań. O ile wiem, nie kierowała się sympatią do "The Sun", bo raczej nic jej z tymi ludźmi nie łączyło. Być może chciała opowiedzieć coś, co z jej punktu widzenia było prawdą, albo… No właśnie. Nie mam pojęcia, co nią kierowało. Musiała wiedzieć, że atakując jednego z gwiazdorów Hollywood, podkopuje swoje szanse na dalszą karierę w Ameryce. I na dłuższą metę ta decyzja zemściła się na niej. Wiem z dobrego źródła, że gdyby nie wzięła udziału w brytyjskim procesie, redakcja "The Sun" poszłaby na ugodę z Johnnym Deppem i zamieściła przeprosiny. I być może do tego amerykańskiego procesu by nie doszło. Jeśli będziesz kiedyś robiła z nią wywiad, to może zapytaj, o co wówczas chodziło, bo naprawdę chciałbym to zrozumieć.