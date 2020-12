Darek z "Klanu" to człowiek wielu talentów. Właśnie wydał debiutancką książkę

Dariusz Lewandowski od 1997 roku pojawia się w "Klanie" . To jedna z ulubionych postaci widzów serialu. Jednak aktor nie skupia się wyłącznie tylko na tym, bowiem para się także innymi zajęciami. Kilka lat temu założył na Facebooku profil "Darek z Klanu" , gdzie publikuje różnego rodzaju treści – dzieli się nie tylko historiami ze swojego życia prywatnego, ale komentuje m.in. aktualne wydarzenia, wrzuca opowiadania czy wierszyki.

Tak się składa, że ukazała się książka pt.: "Darek z Klanu", która jest zbiorem tekstów z profilu. "Prawie 5 lat od ukazania się pierwszego wpisu ukaże się książka. Dla wszystkich, którzy lubią, rzucają okiem, są od początku lub dołączyli niedawno. Wszystko ‘w jednym miejscu’ plus bonusy, nowości - DAREK Z KLANU książka. Nie będzie ‘letnio’ - obiecać mogę. Trochę absurdu, Czarka z tanich linii, Tadeusza z Charlotte, Marioli ze Starbucksa, Anety z Fresh Marketu, Grażyny i Sebastiana - pod choinkę. O innych wokoło, ale i dużo o sobie - szczerze" – napisał w listopadzie Lewandowski na Facebooku.

Jak zareagowali internauci na wiadomość o książce aktora? "Totalnie muszę mieć! Czytam od początku praktycznie te wpisy, bawią, czasami bardziej skłaniają do refleksji, albo wywołują śmiech przez łzy. No zrobię sobie prezent!", "Powiedział bym, że biorę w ciemno, ale już w ciemno nie będzie", "Ja chcę! Teraz jak zobaczyłam okładkę na której jest moje ulubione ptastwo to tym bardziej" – czytamy. Inne wpisy udowadniają, że na Lewandowski nie może narzekać na brak zainteresowania swoją książką. Być może tylko na niej się nie skończy.