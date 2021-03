Dante krytykował Kościół. Papież Franciszek: "To prorok nadziei"

We Włoszech trwają obchody 700. rocznicy śmierci autora "Boskiej Komedii". Datę 25 marca wybrano specjalnie. Zdaniem ekspertów, to właśnie tego dnia rozpoczęła się niezwykła podróż Dantego po Piekle, Czyśćcu i Raju. Do obchodów przyłączył się też papież Franciszek. Ojciec Święty ogłosił list apostolski "Candor Lucis aeternae" ("Blask wiecznego światła").