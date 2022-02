Czytelnicy wybiorą Książki Roku 2021. Rusza głosowanie!

– Czytanie w czasach pandemii stało się alternatywą do surfowania po internecie, odskocznią od codziennych problemów oraz sposobem na znalezienie przeciwwagi dla niepokoju. Jeszcze popularniejsze stały się kryminały, literatura piękna oraz literatura faktu. Przestrzegając dystansu społecznego - bez wychodzenia z domu i bez pakowania walizki – czytelnicy nominowanych książek mogli się wybrać w podróż do robotniczego Glasgow lat. 80, do tokijskiego metra, w którym rozpylony został trujący sarin, czy do współczesnego Nowego Jorku, w którym żyją greccy bogowie. Albo do szalonego świata Viriona, do magicznej Atlanty czy do biblioteki gdzieś poza granicami wszechświata, wypełnionej niezliczoną liczbą książek, z których każda jest historią alternatywnej rzeczywistości – komentuje nominowane książki Izabela Sadowska, prezeska lubimyczytać.pl.