WP Książki Poczta TV ONLINE Program TV Menu Baza książek

Baza książek Dzieje się

Dzieje się Gwiazdy piszą

Gwiazdy piszą Poradniki

Poradniki W drodze

W drodze Kryminał

Kryminał Love story

Love story Biografie

Biografie Książki dla dzieci

Książki dla dzieci Recenzje

Recenzje Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Baza książek Dzieje się Gwiazdy piszą Poradniki W drodze Kryminał Love story Biografie Książki dla dzieci Recenzje Wideo Najnowsze Popularne Informacja prasowa wczoraj (15:38) CZYTAM SOBIE – NOWA ODSŁONA Czytam sobie – pierwszy program wydawniczy do nauki czytania - podbiło rynek wydawniczy i przekonało już tysiące dzieci do rozpoczęcia przygody z czytaniem. Do dziś w serii znalazło się ponad 100 tytułów, które sprzedały się w łącznym nakładzie ponad 2 000 000 egzemplarzy! Co więcej – Czytam sobie wciąż się rozwija i dopasowuje do potrzeb nowych czytelników.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Informacja prasowa wydawnictwa HarperCollins Polska 12 sierpnia br. w serii Czytam sobie ukaże się sześć nowych książek. Do księgarń trafią dwie pozycje w ramach cyklu Eko, kolejne dwa tytuły w podserii Fakty oraz dwie książki w głównej serii. Tradycyjnie są to historie autorstwa najwybitniejszych współczesnych polskich pisarzy i ilustratorów dla dzieci. I, jak zawsze, porcja świetnej zabawy i wiedzy! DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO Dzieci to prawdziwi czytelnicy, którzy korzystają ze swojego prawa do własnego gustu i wyboru tematyki książek, chcą zaspakajać swoją naturalną ciekawość. Specjalnie dla młodych, ciekawych wszystkiego, badaczy przygotowaliśmy do poczytania pasjonujące opowieści. W ramach cyklu Eko: - Smog w centrum miasta (poziom 1) Doroty Łoskot-Cichockiej z ilustracjami autorki. Ciekawa opowieść o zjawisku atmosferycznym, które spędza sen z powiek dorosłym, ale i dzieciom. Zanieczyszczenie powietrza to jeden z głównych problemów współczesnego świata. Nelka jedzie na spotkanie ze smokiem, czy smogiem? - Opowieść starego drzewa (poziom 3) Ewy Winnickiej z ilustracjami Agaty Królak. Książka o Hetmanie, pięknym starym dębie mieszkańcu warszawskiego Powsina. Historia z perspektywy drzewa, które wiele widziało, słyszało i zapamiętało. W podserii Fakty pojawią się: - Mały skryba i wielka piramida (poziom 2) Marcina Barana z ilustracjami Joanny Rusinek. Lektura przybliża czasy starożytnego Egiptu, kiedy to żyli skrybowie, tajemnicze postaci, które miały opanowane trudną sztukę pisania. Podróż po Nilu bez wychodzenia z domu. - Darwin. Opowieść o naszej wielkiej rodzinie (poziom 3) Mikołaja Golachowskiego z ilustracjami Doroty Wojciechowskiej-Danek. Książka o odkryciach wielkiego przyrodnika, które raz na zawsze zmieniły pojęcie ludzi na temat roślin, zwierząt oraz ich samych. Wszystkie książki zostały skonsultowane z autorytetem w danej dziedzinie czy znawcą tematu. Wśród tradycyjnych, błyskotliwych i wciągających opowiastek o niepowtarzalnym stylu i charakterze w cyklu głównym Czytam sobie premierę mają także: - Goryl u fryzjera (poziom 1) Rafała Witka z ilustracjami Joli Richter-Magnuszewskiej. Bujna i obfita w humor historia, jak czupryna goryla. - Złota rybka (poziom 2) Justyny Bednarek z ilustracjami Agnieszki Żelewskiej. Opowieść o weekendzie pełnym atrakcji u nietypowej babci, z budowaniem domku na drzewie, jagodami i złotą rybką z rzeki Bug. CZYTAM SOBIE. CZYTAĆ BĘDĘ ZAWSZE Czytam sobie to seria, która powstała z myślą o dzieciach zaczynających samodzielnie czytać. Prowadzi młodego czytelnika od składania liter do płynnego czytania. Pozwala dziecku szybko poczuć smak sukcesu, wynikającego z samodzielnej lektury pierwszej książki. Poczucie to wzmacniają kolorowe naklejki i dyplom, będące nieodłącznymi elementami każdej książki. Ważne jest, aby namawiać dzieci do czytania i pomagać im w nauce samodzielnego czytania. Czytanie to nie tylko przyjemność. Dzięki książkom lepiej rozumiemy świat i siebie wzajemnie. Dziś w istotny sposób cykl Czytam sobie wyróżnia bogactwo tematyki i różnorodność. W obrębie tej samej serii można znaleźć książki dla pasjonatów astronomii, przyrody, historii, miłośników gotowania, wiernych fanów postaci z popularnych filmów, tych, którzy lubią rozwiązywać zagadki kryminalne, tych co kochają zwierzęta i wiele, wiele innych. Autorzy traktują małych czytelników poważnie: książki popularnonaukowe dostarczają rzetelnej, aktualnej wiedzy, powieści intrygują, kryminały nie dają się odłożyć, a według przepisów kulinarnych naprawdę można gotować. Na rynku jest ponad 100 tytułów w cyklu. Udział znakomitych twórców jest gwarancją wartościowej edukacyjnie i atrakcyjnej pod względem artystycznym serii. Historie zawsze wciągające, czasem z dreszczykiem, innym razem pełne humoru, przygód, emocji i wzruszeń, zachęcą najmłodszych do samodzielnego czytania. Porywającym opowieściom towarzyszą piękne, niebanalne ilustracje. Każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Cykl adresowany jest do dzieci w wieku 5–7 lat, ale są to granice umowne. CZYTAM SOBIE. PIERWSZA KLASA! Od września br. wydawnictwo HarperCollins Polska we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej organizuje w szkołach w całej Polsce akcję „Czytam sobie. Pierwsza klasa!”. 50 000 pierwszoklasistów otrzyma książki z serii Czytam Sobie i gadżety czytelnicze. Nauczyciele dostaną praktyczne wsparcie i pomocne materiały do pracy z pierwszoklasistami na podstawie serii Czytam sobie, a rodzice poradnik: „Jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci”. Dzieciom program pomoże w budzeniu i rozwijaniu pasji czytelniczych. Dzięki różnorodności tytułów będą mogły dokonać pierwszych wyborów literackich. Czytanie rozwija wyobraźnię, słownictwo i wiedzę, ale jest coś więcej. Badania dowodzą, że bez czytania maleją szansę na lepszą przyszłość! Warto zacząć z Czytam sobie. Więcej na temat akcji i możliwości przyłączenia się na stronach CzytamSobie.pl, 1klasa.edu.pl i profilu FB CzytanieToDziala. O KSIĄŻKACH: Goryl u fryzjera Poziom 1 Autor: Rafał Witek

Ilustrator: Jolanta Richter-Magnuszewska

Oprawa: miękka

Objętość: 32 strony

Format: 145x185

Cena: 12,99

ISBN: 978-83-276-5838-8

Premiera: 12.08.2020 Pewnego ranka goryl Mietek spojrzał w lustro i stwierdził, że coś trzeba zrobić z jego bujna czupryną. Prędko umówił się więc do fryzjera. Tylko, którą fryzurę wybrać? Składam słowa, pierwszy poziom serii „Czytam sobie”, to wspaniały początek nauki czytania. Proste i zabawne historie są dziełem wybitnych polskich autorów. Opowiadania napisane są krótkimi zdaniami. Bardzo duża czcionka ułatwia czytanie, a zamieszczone po bokach stron wyrazy w ramkach służą do ćwiczenia głoskowania. Ilustracje najlepszych polskich twórców są harmonijnym uzupełnieniem czytanego tekstu. Forma książek zgodna jest z zaleceniami metodyków. *Złota rybka. Poziom 2 * Autor: Justyna Bednarek

Ilustrator: Agnieszka Żelewska

Oprawa: miękka

Objętość: 48 stron

Format: 145x185

Cena: 12,99

ISBN: 978-83-276-5839-5

Premiera: 12.08.2020 Weronka i Mati jadą do babci Doroty. Babcia to prawdziwa artystka! Proponuje wnukom zbudowanie domku na drzewie. Werka przystaje na to ochoczo, lecz Mati wolałby grać na smartfonie. Tylko skąd go wziąć? Może złota rybka spełni jego życzenie? Składam zdania, drugi poziom „Czytam sobie” to propozycja dla dzieci, które rozpoczęły już swoja przygodę z czytaniem. Zdania są tu dłuższe, a w tekście jest więcej dialogów. Duża czcionka ułatwia czytanie, a wyrazy w ramkach pomagają w ćwiczeniu sylabizowania. Ciekawe, zabawne historie pióra wybitnych polskich autorów i ilustracje autorstwa najlepszych polskich ilustratorów sprawią, że czas spędzony na czytaniu, będzie czasem świetnej zabawy. Zgodne z zaleceniami metodyków. Mały skryba i wielka piramida. Poziom 2 Autor: Marcin Baran

Ilustrator: Joanna Rusinek

Oprawa: miękka

Objętość: 48 stron

Format: 145x185

Cena: 12,99

ISBN: 978-83-276-5840-1

Premiera: 12.08.2020 Panufer to stary egipski skryba mieszkający kiedyś w Turze. Pewnego dnia jako mały chłopiec popłynął w rejs barką po Nilu z Tury do Gizy, gdzie jego tata budował piramidy. Składam zdania, drugi poziom „Czytam sobie” to propozycja dla dzieci, które rozpoczęły już swoja przygodę z czytaniem. Zdania są tu dłuższe, a w tekście jest więcej dialogów. Duża czcionka ułatwia czytanie, a wyrazy w ramkach pomagają w ćwiczeniu sylabizowania. Ciekawe, zabawne historie pióra wybitnych polskich autorów i ilustracje autorstwa najlepszych polskich ilustratorów sprawią, że czas spędzony na czytaniu, będzie czasem świetnej zabawy. Zgodne z zaleceniami metodyków. Darwin. Opowieść o naszej wielkiej rodzinie. Poziom 3 Autor: Mikołaj Golachowski

Ilustrator: Dorota Wojciechowska-Danek

Oprawa: miękka

Objętość: 64 strony

Format: 145x185

Cena: 14,99

ISBN: 978-83-276-5842-5

Premiera: 12.08.2020 Odkrycia wielkiego przyrodnika, Karola Darwina raz na zawsze zmieniły pojęcie ludzi na temat roślin, zwierząt oraz ich samych. Ale… dlaczego właściwie były tak ważne i przełomowe? I – jak w ogóle do nich doszło? Połykam strony to trzeci poziom serii „Czytam sobie” przeznaczony dla dzieci, które już czytają samodzielnie. Duża czcionka ułatwia czytanie, a słowa zaznaczone gwiazdką są wyjaśnione w alfabetycznym słowniczku na końcu książki. Czarno-białe ilustracje i przewaga ilościowa tekstu nad ilustracjami dają poczucie obcowania z prawdziwą książką. Forma książek zgodna jest z zaleceniami metodyków. CZYTAM SOBIE EKO Czytam sobie EKO to książki do nauki czytania, w których szczególna rola przypada tematyce związanej z ochroną środowiska i tak zwaną inteligencją ekologiczną. To uwrażliwienie na stan natury i jej zasobów jest w dzisiejszym świecie już nie tylko ważne – jest odpowiedzialnością każdego człowieka, małego i dużego. A za to, czy młodzi ludzie zdobędą tę wrażliwość – odpowiadamy my dorośli. W tym przypadku my wydawcy. Czytam sobie EKO to nasz wkład w budowanie podwalin lepszego świata przez edukację młodego czytelnika i dostarczanie mu nie tylko narzędzia do zdobycia kluczowej umiejętności czytania, ale także rozwinięcia świadomości tego, co dzisiaj oznacza wspólna odpowiedzialność człowieka za środowisko i przyszłość Ziemi. Smog w centrum miasta Poziom 1 Autor: Dorota Łoskot-Cichocka

Ilustrator: Dorota Łoskot-Cichocka

Oprawa: miękka

Objętość: 32 strony

Format: 145x185

Cena: 12,99

ISBN: 978-83-276-5837-1

Premiera: 12.08.2020 Pewnego zimowego dnia w radiu ogłoszono, że w mieście dzieje się coś strasznego. Nelka nie mogła uwierzyć, w to, co słyszy. Smok, prawdziwy smok?! Czy jest wielki i ma dwie głowy? Okazuje się, że to nie smok ale smog, też groźny i niebezpieczny. Składam słowa, pierwszy poziom serii „Czytam sobie”, to wspaniały początek nauki czytania. Proste i zabawne historie są dziełem wybitnych polskich autorów. Opowiadania napisane są krótkimi zdaniami. Bardzo duża czcionka ułatwia czytanie, a zamieszczone po bokach stron wyrazy w ramkach służą do ćwiczenia głoskowania. Ilustracje najlepszych polskich twórców są harmonijnym uzupełnieniem czytanego tekstu. Forma książek zgodna jest z zaleceniami metodyków. *Opowieść starego drzewa. Poziom 3 * Autor: Ewa Winnicka

Ilustrator: Agata Królak

Oprawa: miękka

Objętość: 64 strony

Format: 145x185

Cena: 14,99

ISBN: 978-83-276-5841-8

Premiera: 12.08.2020 Hetman to piękny stary dąb rosnący w warszawskim Powsinie. Drzewo, które liczy sobie ponad dwieście lat, wiele widziało, słyszało i zapamiętało. Posłuchajcie, jego opowieści. Poczujcie, jak wygląda świat z perspektywy drzewa. Połykam strony to trzeci poziom serii „Czytam sobie” przeznaczony dla dzieci, które już czytają samodzielnie. Duża czcionka ułatwia czytanie, a słowa zaznaczone gwiazdką są wyjaśnione w alfabetycznym słowniczku na końcu książki. Czarno-białe ilustracje i przewaga ilościowa tekstu nad ilustracjami dają poczucie obcowania z prawdziwą książką. Forma książek zgodna jest z zaleceniami metodyków. Informacja prasowa wydawnictwa HarperCollins Polska Podziel się opinią Share WP książki książki Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze