Czy to Polacy założyli Moskwę? Wiele na to wskazuje

Wspomina między innymi o wyżej wymienionym dzielnym plemieniu Wiatyczów. Pozwolę̨ sobie zacytować́ parę̨ fragmentów: " Byli zaś́ Radymicze i Wiatycze z rodu Lachów. (…) Było bowiem dwóch braci Lachów: Radym, a drugi Wiatko. I przyszedłszy, siedli: Radym nad rzeką Sożą i od niego przezwali się̨ Radymicze, a Wiatko siadł z rodem swoim nad Oką i od niego przezwali się̨ Wiatycze". (Wiatko to zrusyfikowana forma staropolskiego imienia Wiącek, czasem przybierającego formę̨ Więcek).

(Lutycze – czyli Lędzianie. Stąd Ostrów Lednicki, Lednica… Polska po litewsku to Lenkija, po węgiersku to Lengyelország, czyt. Lendzierosag, czyli kraj Lędzian, a po persku i w starotureckim to Lachistan – czyli kraj Lachów. Rusini też nazywali nas Lachami… I każdy z nas zna powiedzenie: "Strachy na Lachy").