Czy "Murzyn" i "Murzynka" obrażają? Spór rozstrzyga Rada Języka Polskiego

25 maja 2020 r. w Minneapolis doszło do zdarzenia, które wstrząsnęło opinią publiczną. Policjant wezwany do rzekomego przestępstwa skuł George’a Floyda, po czym przyciskał jego szyję kolanem do ziemi. Mężczyzna zmarł. Sprawa trafiła do mediów, po czym stała się symbolem brutalności policji wobec afroamerykańskiej społeczności w USA. W Stanach doszło do zamieszek, a na całym świecie do protestów.