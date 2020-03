Czy miłość rzeczywiście jest ślepa?

Twórcy eksperymentu przekonują, że chcieli skonfrontować z rzeczywistością swoją teorię opierającą się na hipotezie, że można zakochać się z wzajemnością polegając tylko i wyłącznie na aspekcie mentalnym. Czy jednak można w pełni poznać drugiego człowieka w zaledwie kilkanaście dni od rozpoczęcia znajomości, opierając się głównie na przeczuciu i intuicji? Co z pozostałymi aspektami życia społecznego, które w dużej mierze determinują to, jak funkcjonujemy w związku?

Wiele ludzi często myli uczucie silnego zauroczenia z prawdziwym, stałym uczuciem. Poziom zafascynowania drugą osobą może niebotycznie wpłynąć na naszą osobowość, przysłaniając nam rozsądny ogląd sytuacji. Motyle w brzuchu, poddenerwowanie i charakterystyczny dreszczyk emocji to bardzo przyjemne objawy zakochania, jednak nie zawsze powinniśmy w pełni kierować się tylko tym, co podpowiada nam serce. Miłość nie zawsze jest najlepszym doradcą, zwłaszcza gdy obiekt naszych westchnień okazuje się być nieodpowiedzialną osobą manipulującą naszymi uczuciami, albo co gorsza, wykorzystującą naszą naiwność w celach materialnych.