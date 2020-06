Czy masz odwagę, by przekroczyć próg?

W ogromnej rezydencji pełnej egzotycznych skarbów, w której upływa jej młodość, January Scaller sama stanowi nie lada osobliwość. Będąc podopieczną bogatego pana Locke’a, ma wrażenie, że niewiele różni się od eksponatów na ścianach jego willi: jest tu wprawdzie otoczona opieką, ale zarazem czuje się ignorowana i kompletnie nie na miejscu. Wszystko zmienia się, gdy w jej ręce wpada tajemnicza księga – spowita wonią innych światów, kryje w sobie opowieść o sekretnych drzwiach, miłości, przygodzie i niebezpieczeństwie. Każda strona przynosi odkrycia z trudem dających się objąć rozumem prawd o tym, czym jest świat. January stopniowo zaczyna też rozumieć, że historia przedstawiona w książce powiązana jest z jej własnym losem. Bo przechodząc przez drzwi, trzeba mieć odwagę zobaczyć to, co jest za nimi.

„Dziesięć tysięcy drzwi” to pozycja dla miłośników epickiej fabuły z wyśmienicie poprowadzoną narracją. Realizm postaci, zdarzeń i niuansów powieści w połączeniu z elementami fantastycznymi, jak podróż między różnymi światami, tworzy doskonale współbrzmiącą całość. „Dziesięć tysięcy drzwi” to książka głęboka, opowiadająca o ludzkiej naturze, niesprawiedliwości i uprzedzeniach, ale też miłości, spełnieniu, poszukiwaniu prawdy i wolności.

O autorce:

ALIX E. HARROW: Była pani historyk mająca własne zdanie na każdy temat i nigdy nieoddająca na czas książek do biblioteki. Mieszka w Kentucky z mężem i na wpół zdziczałymi dziećmi. Jej opowiadania były nominowane do nagród Hugo, Nebula i Locus. „Dziesięć tysięcy drzwi” to jej powieściowy debiut, który szybko trafił na listy bestsellerów i jest nominowany do nagrody Nebula w kategorii Najlepsza Powieść 2019 oraz do nagrody Hugo w kategorii powieść.