Czego nie wiemy o żałobie? 100 praktycznych porad dla rodzin po stracie

Dzięki współpracy Fundacji Dorastaj z Nami i Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa, na polskim rynku ukazała się książka pt. "Gdy polegnie żołnierz. 100 praktycznych porad dla rodziny i przyjaciół" (tytuł oryginału: "Healing Your Grieving Heart After a Military Death: 100 Practical Ideas for Family and Friends") autorstwa Bonnie Carroll, prezeski i założycielki Tragedy Assistance Program for Survivors - TAPS (Programu Pomocy Ofiarom Tragedii), emerytowanej oficer armii Stanów Zjednoczonych oraz Alana Wolfelta - pedagoga, psychoterapeuty, doradcy osób pogrążonych w żałobie.