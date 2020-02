Czarodziejskie obrazki 2

„Czarodziejskie obrazki” to zestaw 8 kart z dużymi konturowymi rysunkami. Dzięki zastosowaniu specjalnej technologii obrazek staje się kolorowy, gdy dziecko pomaluje go pędzelkiem umoczonym tylko w wodzie. „Czarodziejskie obrazki” to wspaniała zabawa dla każdego przedszkolaka - rozwijają umiejętności manualne i wyobraźnię, a także wywołują efekt niespodzianki. Część 2. zawiera obrazki:

miś

biedronka

bałwanek

koparka

konik morski

motyl

żaba i muchomor

delfiny.