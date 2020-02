Czarne Kamienie. (#5). Splątane sieci. Czarne Kamienie – tom 5

Zaproszenie podpisano "Jaenelle Angelline". Pierwsza przybywa na miejsce Surreal SaDiablo, była kurtyzana i zabójczyni. Zostaje jednak uwięziona w koszmarze splątanych sieci stworzonym przez Czarne Wdowy. Jeśli użyje do obrony Fachu, narazi się na uwięzienie w domu już na zawsze. Jednak to nie Jaenelle wysłała zaproszenie. Teraz Jaenelle wraz z rodziną muszą ratować Surreal i pozostałych uwięzionych, uważając, by samym nie dać się złapać. Muszą również odkryć, kto stworzył to upiorne miejsce i dlaczego chce pozbawić życia członków rodziny SaDiablo. Tylko jeden Krwawy mógł zastawić taką pułapkę...