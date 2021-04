COVID powoduje zaburzenia węchu i smaku. Jest na to sposób

Zobacz: Nowe obostrzenia to jeszcze mało? Polakom dostało się od profesor Sieroń

"To może potrwać, zanim zmysły węchu wyregulują nowe, regenerujące się receptory, aby ponownie nauczyć się kodu" - tłumaczy profesor Barry Smith. Jednak książka "Taste and Flavour" ("Smak i aromat") to kompendium wiedzy kulinarnej dla osób dotkniętych parosmią (zaburzeniami węchu), fantosmią (mających omamy węchowe) lub też anosmią (utratą węchu), która ma ten proces przyspieszyć i uprzyjemnić.

"Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że to węch odpowiada w głównej mierze za to, co nazywamy smakami" - wyjaśnia Smith. Ponadto dla odbioru potrawy ważne są także jej temperatura, tekstura i twardość. Tworząc przepisy, autorzy książki przywiązywali więc szczególną uwagę, by każda proponowana przez nich potrawa miała atrakcyjną konsystencję, temperaturę i apetyczny wygląd.