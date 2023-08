"Co z tym pogotowiem?". To były ostatnie słowa Kaliny Jędrusik przed śmiercią

- Traktowałam ją jak drugą mamę, a ona mnie jak przyszywaną córkę. Kiedy ktoś pytał: "To pani córka?", odpowiadała: "Tak, córka". [...] Kiedyś paliłyśmy z koleżankami w szatni i ogień zajął płaszcz nauczycielki. Kazali nam za niego zapłacić. Nie poszłam z tym do mamy, tylko do Kaliny i ona zapłaciła - opowiadała Aleksandra Wierzbicka w wywiadzie dla serwisu gazeta.pl.