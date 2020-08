Co się stało z Małgorzatą? Recenzja książki "Śmierć i Małgorzata"

Dawno nie czytałam książki, która pozostawia po sobie tyle znaków zapytania. Dawno też nie zetknęłam się z historią kryminalną, która tak bardzo intryguje i wciąż nie daje o sobie zapomnieć. "Śmierć i Małgorzata" z całą pewnością nie jest przykładem klasycznego kryminału. Zwykle im bardziej zbliżamy się do końca powieści, tym bardziej oczywiste staje się jej zakończenie. W przypadku debiutanckiej powieści Joanny Łopusińskiej jest dokładnie odwrotnie. Choć trup pojawia się niemal od razu, a podejrzenie pada na kilku potencjalnych sprawców, śledztwo wcale nie przybliża nas do rozwiązania tej mrocznej zagadki. Co się właściwie wydarzyło w sypialni Małgorzaty i kto przyłożył rękę do jej śmierci? Na te pytania czytelnik musi odpowiedzieć sobie sam.