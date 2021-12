Co było najlepszego w 2021 roku? Te dzieła wstrząsają i bawią jak mało które

Amerykański reżyser w przeszłości zachwycił już fantazyjnym uchwyceniem fenomenu glam rocka z lat 70. ("Velvet Goldmine"), jak i oryginalną biografią Boba Dylana ("I’m Not There"). Stąd nie dziwi, że jego dokument o najlepszym amerykańskim zespole rockowym jest tak dobry – Haynes już na poziomie montażu mocno trzyma naszą uwagę. Co więcej, udało mu się trafnie umiejscowić The Velvet Underground na scenie nowojorskiej awangardy lat 60.