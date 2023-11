Ciąg dalszy "Gry o tron" ślimaczy się w nieskończoność. George R.R. Martin rozkłada ręce

George R.R. Martin zaapelował do fanów, aby przestali go dręczyć pytaniami, kiedy skończy, bo to wcale nie pomaga w pisaniu. Dodał także, że wspólnie z HBO pracuje aktualnie nad ośmioma spin-offami "Gry o tron", z których jeden, "Tales of Dunk and Egg", rusza ze zdjęciami już wiosną 2024 r.