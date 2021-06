Chutnik odpowiedziała Kaczorowskiej. Takich doświadczeń aktorka nie ma

Kaczorowska co prawda napisała przeprosiny, w których zaapelowała, by nie traktować jej wypowiedzi "bezpośrednio", jednak trudno nie odnosić się do własnych doświadczeń. "Piszę, zrobiłam doktorat, znam się na kilku rzeczach, ale i tak jestem rozliczana z tego, czy mam wystający brzuch, za duży nos czy cokolwiek innego" - stwierdziła na swoim facebookowym koncie wzburzona Sylwia Chutnik, która postanowiła skomentować słowa Kaczorowskiej.