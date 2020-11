Chopin był homoseksualny. Przez lata celowo to ukrywano?

Szwajcarskie radio publiczne SRF nadało niedawno dwugodzinną audycję zatytułowaną "Mężczyźni Chopina". Jej autor twierdzi, że homoseksualne skłonności polskiego kompozytora, na których ślady można trafić m.in. w jego prywatnych listach, przez stulecia celowo były pomijane prze historyków i badaczy. Wszystko po to, by dopasować wizerunek artysty do konserwatywnych, polskich norm. Dziennikarz Moritz Weber, który przeanalizował liczne listy Fryderyka Chopina podkreśla, że homoerotyczne wątki pojawiają się w nich wielokrotnie. Jednym razem kompozytor pisze o swoim zainteresowaniu innymi mężczyznami całkiem otwarcie, innym w bardziej zawoalowany sposób, uciekając się do aluzji lub dwuznaczności.