Chińczycy masakrują "Krzyżaków". Zrobili rażący błąd w nazwisku Sienkiewicza

Teraz powieść polskiego noblisty została przeniesiona na grunt gier komputerowych. Tego zadania podjął się chiński deweloper LongYou Game Studio. "The Knights of the Cross" to strategiczna gra karciana. Jak zapewniają twórcy, ma ona "zrekonstruować epickie dzieło wykonane przez laureata Nagrody Nobla Hienkiewicza" - brzmi opis produkcji (oryginalny cytat).