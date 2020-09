Channing Tatum napisał książkę dla dzieci. Zadedykował ją swojej córce

Channing Tatum napisał książkę dla dzieci

Channing trzyma w rękach książkę, której jest autorem. "The One and Only Sparkella" to najnowsza czytanka dla dzieci. Książka opowiada o miłości między ojcem a córką. Główną bohaterką jest Ella, która jest podekscytowana pierwszym dniem w szkole. Niestety nie przebiega on zgodnie z jej planem. Koledzy z klasy śmieją się z butów dziewczynki, jej lunchu i rysunku jednorożca.

Książka "The One and Only Sparkella" jest dedykowana 7-letniej córce Channinga i Jenny Dewan. "Dla Everly, najwspanialszej magicznej istoty, jaką kiedykolwiek poznałem. Jesteś moją najlepszą nauczycielką. Moim jedynym życzeniem jest to, żeby mieć więcej czasu w tym życiu, żeby móc bawić się we wszystkich magicznych królestwach, które wspólnie stworzyliśmy" - czytamy w dedykacji. Aktor polecił książkę również wszystkim ojcom. "Dla wszystkich tatusiów, którzy mają małe córki. Noście cokolwiek, tańczcie jakkolwiek i bądźcie najbardziej magiczni, jak to tylko możliwe. Ponieważ, obiecuję, one odwzajemnią tę miłość".